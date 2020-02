Si ferma ancora, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha riportato una lieve lesione muscolare di primo grado al flessore della coscia sinistra, un infortunio che lo terrà fuori per i prossimi 7-10 giorni. Salterà dunque le sfide col Gent e col Cagliari, per essere nuovamente a disposizione di Paulo Fonseca per la partita con la Sampdoria del prossimo 8 marzo. Al suo posto in Europa League sarà confermato con ogni probabilità Mkhitaryan alle spalle di Dzeko sulla trequarti.

L'infortunio precedente

Pellegrini si era già infortunato nel corso di questa stagione. A causa di una frattura del metatarso occorsa ad inizio ottobre, il giocatore ha saltato sei gare di campionato, rientrando il 24 novembre contro il Brescia.