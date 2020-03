Il difensore del Napoli offre una soluzione per passare il tempo in casa durante l'emergenza coronavirus: "Giocate con me e Mario Rui a Call of Duty"

Restiamo a casa. È l'appello lanciato dal Governo, dai medici e da tutti noi per limitare il numero di contagi da coronavirus in tutta Italia. Non uscire dalle abitazioni, a meno di serie motivazioni, è la cosa migliore. Anche i giocatori stanno ripetendo il messaggio sui social e tra di loro c'è anche chi, come Elseid Hysaj, offre qualche soluzione per passare il tempo in casa e non annoiarsi. Il difensore del Napoli, infatti, ha pubblicato una Instagram Story in cui ha invitato i suoi seguaci sui social a sfidarlo alla Playstation. "Ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD insieme al mio amico Mario Rui - ha scritto l'albanese -. Vi aspettiamo". Cod è l'acronimo di Call of Duty, serie di videogames che attrae milioni di appassionati in tutto il mondo.