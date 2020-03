Coronavirus, Hull e Bayer Leverkusen si sfidano a Forza 4 su Twitter: vincono gli inglesi

Con i campionati sospesi, Hull City e Bayer Leverkusen danno vita a un'inedita amichevole, unendo virtualmente Inghilterra e Germania. Succede su Twitter, dove i due club si sono sfidati a suon di Forza 4 , gioco strategico molto conosciuto che ha come principale obiettivo quello di incolonnare quattro pedine dello stesso colore in orizzontale, verticale o diagonale. Una partita social lanciata con il supporto social della Championship , la seconda serie inglese dove l'Hull City gioca, con il richiamo alle grandi finali giocate da club inglesi: "Liverpool, quella notte a Istanbul. Manchester United, quella notte a Mosca. Chelsea, quella notte a Monaco. Hull City, quella notte su Twitter". Tutto è nato dall'idea di un follower della squadra tedesca , che ha proposto al Leverkusen una partita a Forza 4. Le Aspirine hanno risposto con la prima mossa, senza una replica da parte di chi aveva lanciato la sfida. Mentre il profilo ufficiale inglese del club evidenziava il forfait dell’avversario, ecco l'Hull City : "Non così in fretta!" hanno twittato le Tigri, piazzando il loro simbolo (il muso di una tigre) al centro della griglia, mentre il Bayer aveva posizionato la sua pedina all’estrema sinistra.

Tra tattica e ironia: alla fine vince l'Hull City

Fischio d'inizio virtuale di un match combattuto, giocato punto a punto tra blocchi, incroci e esultanze postate in rete. I due account hanno raccontato su Twitter le mosse dei rispettivi club sulla griglia, con commenti tattici che ricordano una vera partita di calcio. Mentre i tedeschi parlavano di "lunga fase di possesso per l’Hull City, ma siamo ancora vivi!", gli inglesi esaltavano la "grande difesa della squadra tedesca". Fino al 4-0 finale: "Siamo assolutamente felici del risultato - il commento del club, oggi quartultimo in Championship con 41 punti dopo 37 gare - dobbiamo dare i giusti meriti al Bayer Leverkusen, che ha difeso così bene, ma i nostri ragazzi hanno attaccato fino in fondo e hanno ottenuto il risultato che meritavano. Una gara combattuta punto a punto, che ci è piaciuta dall'inizio alla fine". Un commento che ricorda il calcio giocato, in grado di strappare un sorriso. Con un augurio reciproco tra l'Hull e il club tedesco, oggi quinto a 47 punti in Bundesliga. "Tutto il meglio per il resto della stagione". Restando rigorosamente a casa, con l'auspicio di tornare presto in campo. Chissà che intanto quella tra Hull e Bayer non possa essere che la prima di una serie di sfide a Forza 4 tra i maggiori club calcistici europei, come auspicato dal club di Leverkusen rilanciando la proposta di un utente su Twitter: "Quale sarà il prossimo avversario? Un altro club inglese e di un'altra nazione?".