MAURO ICARDI: ha appena vinto la Ligue 1 con il PSG dopo la chiusura anticipata dei campionati in Francia per l'emergenza coronavirus. Per Maurito, 27 anni e oltre 150 gol in carriera, è il primo titolo. Con l'Argentina, invece, non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da primo attore e non è stato convocato per il Mondiale 2014 e per quello del 2018