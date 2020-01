Bendtner, la vita dell'ex Juventus diventa un reality show

Nicklas Bendtner ha spesso fatto parlare di sé, non solo per quanto fatto in campo ma anche per quello che ha fatto fuori. Tutto questo a breve diventerà un reality show sulla vita dell'ex attaccante della Juventus e della sua fidanzata. Si chiamerà “Bendtner e Philine” e racconterà delle vicende di Nicklas mentre prenderà decisioni sulla sua carriera calcistica e della sua donna, che viaggia per il mondo per la sua carriera da modella. Ad annunciarlo Discovery Network, che lancerà questo nuovo format sul piccolo schermo. Dopo aver tentato invano di ottenere un nuovo contratto con il Copenaghen, Bendtner è pronto ad arrivare in tv e a sorprendere i suoi fans con nuove storie simpatiche ed avvincenti.

"Vogliamo mostrarci a tutta la Danimarca"

"Io e Philine siamo abituati ad avere i riflettori addosso", ha dichiarato lo stesso ex attaccante della Juventus. "Su di noi scrivono molte cose – prosegue – e di vero non c'è neanche la metà. Ci siamo chiesti a lungo se la nostra relazione fosse abbastanza forte per affrontare le telecamere e averle sempre accanto. A volte sembriamo due nemici, litighiamo di brutto, ma abbiamo anche un'ottima intesa e senso dell'umorismo. Vogliamo mostrare tutto questo alla Danimarca". Un reality nuovo sulla vita di Nicklas Bendtner: da attaccante a star del piccolo schermo.