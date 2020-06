Oggi è un fuoriclasse riconosciuto dentro e fuori dal campo, dove è un perfezionista negli allenamenti e nell'alimentazione, ma anni fa Cristiano Ronaldo aveva un gradimento per la Coca-Cola. A rivelarlo è Ryan Giggs, ex compagno di squadra dell'attaccante portoghese ai tempi del Manchester United. Il gallese, ai microfoni del canale ufficiale dei Red Devils ha confermato un curioso episodio già raccontato qualche tempo fa dall'attuale manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer all'ex compagno di nazionale Jan Åge Fjørtoft. Giggs ha raccontato di aver colto in flagrante un giovane CR7 che beveva la famosa bevanda prima di una sessione di allenamento: "Se appesi Ronaldo al muro? Potrei averlo fatto, non ricordo bene. Ma sicuramente gli dissi 'qui non facciamo certe cose'- le parole dell'ex numero 11 dello United. La risposta di Cristiano Ronaldo, come al solito, era arrivata sul campo: "Dopo la mia sfuriata Cristiano ha realizzato una tripletta - il ricordo di Giggs - poi mi si è avvicinato e mi ha detto: 'Io bevo quello che voglio, Giggsy'". Dimostrazione di personalità, rivolta a un compagno di squadra che tra i suoi record ha quello di giocatore con più trofei nella storia del Manchester United (37) e con il maggior numero di Premier League vinte, ben 13.