Dopo una lunga carriera tra i pali, chiusa lo scorso anno con la sfortunata stagione al Chievo, Stefano Sorrentin o si era reinventato centravanti in Seconda Categoria al Cervo. Una parentesi durata poco, che lascia spazio ora alla sua nuova vita da dirigente . L'ex portiere del Palermo, infatti, sarà il nuovo direttore tecnico dell'FC Torinese , squadra di Promozione di cui il padre Roberto è allenatore. Un'esperienza del tutto nuova, quindi, per Stefano Sorrentino, che a 41 anni ha deciso di iniziare la sua nuova carriera da dirigente dopo quella lunghissima in campo ricca di soddisfazioni.

La storia dell'FC Torinese

Nonostante militi nel campionato di Promozione e sia quindi una società minore, l'FC Torinese è una squadra storica. Nata negli ultimi anni '800, partecipò al primo campionato italiano della storia annoverando in squadra Vittorio Pozzo, che poi sarebbe diventato il CT dell'Italia campione del mondo per ben due volte tra il 1934 e il 1938. La Torinese sparì nel 1906 quando, in seguito a una fusione con l'Internazionale Torino e con dei dissidenti della Juventus, nacque il Torino. Due anni fa, però, una società ha acquisito il nome e i colori sociali della vecchia Torinese riportandola in vita. Annunciata l'iscrizione al campionato di Promozione, è stato stretto questo legame con la famiglia Sorrentino con Roberto in panchina e Stefano direttore tecnico.