Di gol ne ha evitati tantissimi in carriera, Stefano Sorrentino, che subito si è adattato alla sua nuova vita da centravanti. Dopo aver annunciato il ritiro dai professionisti, il giocatore 41enne aveva firmato col Cervo, una squadra di Seconda Categoria ligure, e al suo debutto ha trovato il gol vittoria in pieno recupero nella sfida contro il Riva Ligure. Da una lunga rimessa laterale, l’ex portiere ha anticipato tutti e ha girato di testa sul secondo palo come un attaccante consumato. Tanta la gioia dei compagni e soprattutto dell’allenatore, Roberto Sorrentino, nonché papà di Stefano.