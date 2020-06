12/12 ©Getty

"Io? Starei in panchina…", ha scherzato Tevez nella chiacchierata con Radio La Red. Lo stesso Carlitos ha parlato anche del suo futuro in campo qualora dovesse separarsi per la terza volta dal Boca Juniors: "Se dovessi tornare in Europa, andrei al West Ham per essere applaudito. Oppure giocherei sei mesi al Corinthians. Non voglio escludere nulla, non voglio essere schiavo delle mie parole"