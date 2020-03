Una rete di Carlos Tevez regala al Boca Juniors il titolo di campione d’Argentina al termine di 90’ davvero incredibili. Gli Xeneizes, infatti, battono il Gimnasia allenato da Diego Maradona, accolto come una star dal popolo della Bombonera, e approfittano del passo falso del River Plate, arrivato all’ultima giornata di campionato con un punto di vantaggio in classifica, fermato sul risultato di 1-1 dall’Atletico Tucuman (Millonarios in svantaggio al 19’, poi il pari al 35’ siglato da Suarez). Il Superclasico a distanza con in palio il campionato ha visto dunque il trionfo del Boca Juniors, che ha così potuto festeggiare il suo 34° titolo nazionale. La rete di Tevez (realizzata al 73’, 1-0 il finale) ha trascinato al titolo il Boca, condannando alla sconfitta un Gimnasia La Plata che ha provato in ogni modo ad arginare l’urto degli Xeneizes. Una finale dal retrogusto amaro per Maradona, che prima dell’inizio del match non ha trattenuto le lacrime per l’accoglienza che gli ha riservato la Bombonera: cori, una targa commemorativa e un bacio stampato in bocca a Carlos Tevez, l’uomo che ha poi deciso l’incontro. Durante il match, però, il Pibe de Oro ha provato a rovinare la festa al “suo” Boca, senza riuscirci. Grande la delusione in casa River, che ha vanificato il margine di vantaggio sugli inseguitori con due pareggi nelle ultime due giornate di campionato.