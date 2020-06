In campo sono stati (e sono) i due più grandi rivali degli ultimi anni di calcio: tante partite uno contro l'altro, hanno condiviso tanti avversari... ma hanno in comune solo 13 compagni di squadra, in attesa dell'ufficialità dell'operazione Arthur-Pjanic tra Juventus e Barcellona. Chi ha avuto il privilegio di giocare accanto sia a Cristiano Ronaldo che a Lionel Messi?