L'ex attaccante di Juventus e Manchester United annuncia di voler devolvere lo stipendio a una ONG. "Così non si parlerà più di soldi. Continuerò al Boca, cerco un'altra possibilità in Coppa. Voglio giocare altri sei mesi e vincere la Libertadores"

Carlitos Tevez giocherà almeno fino alla fine del 2020 con la maglia del Boca Juniors e lo farà senza essere di peso. Anzi, senza guadagnare un peso, la moneta corrente in Argentina. L'ex attaccante di Manchester United e Juventus ha raccontato infatti di avere un'idea solidale per lo stipendio che percepirà di qui a fine 2020.

"Gioco gratis per vincere la Libertadores"

Tornato al Boca per la seconda volta nel 2018 dopo i due anni giocati alla Bombonera tra il 2015 e il 2017 e la parentesi cinese con lo Shanghai Shenhua, in questa stagione l'Apache ha segnato 9 reti in 18 partite tra campionato e Libertadores. Proprio la voglia di vincere la coppa lo spinge a una scelta ben precisa: "Continuerò al Boca, voglio un'altra possibilità in Coppa - le sue parole ai microfoni di Radio La Red - voglio giocare altri sei mesi e vincere la Libertadores. Ora è quello che voglio di più. Ho intenzione di donare tutto il mio stipendio a una ONG, così non si parlerà più di soldi. E' la cosa più giusta". Tornare a vincere quella Libertadores che nella sua bacheca manca dal 2003 è la leva che spinge Tevez ad andare avanti con il Boca. Anche gratis, donando lo stipendio in beneficenza.