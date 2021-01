1/55 ©Getty

Il Mondiale più bello sarà tornare "liberi e spensierati", come in quella estate del 2006, quando gli Azzurri di Marcello Lippi regalarono una grande gioia all'Italia, che invase le piazze per festeggiare la conquista della Coppa in Germania. Lo spunto per riproporre - in ordine sparso - alcune delle immagini più affascinanti e significative dei tifosi di tutto il mondo.