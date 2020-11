La Bombonera piange Maradona: l'omaggio del Boca

La squadra del cuore della famiglia del "Diez" ha tributato un commovente, ultimo saluto a Diego nel match di Primera Division con il Newell's: tutti i giocatori del Boca hanno indossato la maglia con la scritta "Maradona" e dopo il gol di Cardona sono andati sotto il palco della Bombonera a omaggiare la figlia Dalma, che è scoppiata in lacrime. Anche il club di Rosario (dove il Pibe giocò per una stagione) ha scelto di commemorarlo con la "10", come Messi domenica con il Barcellona

