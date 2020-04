"Forse non sarà una canzone...". L'effetto-nostalgia che le prime note di Un'estate italiana provoca nella memoria di almeno un paio di generazioni è paragonabile soltanto al ricordo di una scheda telefonica da 5mila lire e agli occhi "spiritati" del gran visir Totò Schillaci, il manifesto indiscusso delle Notti magiche di Italia '90. Molto di più - è incontestabile - dell'enigmatica mascotte "Ciao", ancora oggi uno dei più grandi misteri insoluti nella storia dell'umanità con le camicie "fantasia", i jeans a vita alta (tornati terribilmente di moda, ops) e i capelli a scodella di Nick Carter dei Backstreet Boys. Ma siamo pur sempre la quarta potenza industriale del pianeta, con un Pil di 1.268 miliardi di dollari, un Paese che sprizza energia positiva a ogni angolo, da Via del Corso a piazza San Babila, dove i paninari spadroneggiano e dettano le mode ai teenager di mezza Europa. La Milano da bere surfa sull'onda lunga degli Eighties e degli Yuppies, la riviera romagnola è la nuova Copa Cabana e le superstar hollywoodiane si abbronzano sugli yacht di Porto Cervo e scambiano il palco del Teatro Greco di Taormina per la passerella degli Oscar. A cavallo degli anni '90 due pellicole italiane - Nuovo Cinema Paradiso e Mediterraneo - si aggiudicano la statuetta come migliori film stranieri e le stelle del calcio giocano tutte in Serie A: Maradona trascina il Napoli alla vittoria del suo secondo scudetto; il Milan di Sacchi, Gullit e van Basten si beve come un crodino Steaua e Benfica in Coppa dei Campioni e portiamo addirittura due squadre (Juventus e Fiorentina) in finale di Coppa Uefa. Abbiamo i Mondiali in tasca, non ce n'è per nessuno. Nei bar, sulle spiagge, negli uffici cresce l'eccitazione, mentre all'Olimpico è tutto pronto per il debutto degli Azzurri di Vicini: "Escono i ragazzi e siamo noi...".