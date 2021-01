Panini, l’Almanacco del Calcio compie 80 anni

Ottant’anni e non sentirli: torna con la sua nuova edizione l’Almanacco Illustrato del Calcio (disponibile in edicola e sul sito della Panini), il volume che nel 2020 ha spento ottanta candeline in concomitanza con la stagione sportiva più complicata, condizionata dalla pandemia globale che ha avuto pesanti ricadute su molte competizioni. L’Almanacco Illustrato del Calcio 2021 celebra come sempre le imprese delle nostre Nazionali maggiori, con i ragazzi di Roberto Mancini e le ragazze allenate da Milena Bertolini, in vista di un anno che presenta incognite ma anche tante conferme che rendono fitto il calendario dei tornei da qui al Mondiale del 2022. In questo lungo percorso, sono tante le tappe intermedie che ci riguardano molto da vicino, come Euro 2020 - posticipato di dodici mesi - e la seconda edizione della Uefa Nations League, la cui fase finale si disputerà in Italia nell'ottobre del 2021 e include la nostra Nazionale tra le quattro finaliste.