Sturridge aveva raccontato l'accaduto sui social, dove si era detto "assolutamente felice". Washington non ha però ricevuto nessuna ricompensa dall'attaccante e ha così deciso di procedere per vie legali : dopo oltre un anno, è arrivata la sentenza del tribunale. "Sono entusiasta, ho combattuto questo caso per oltre un anno, non posso credere che sia finito - le parole del rapper - quando abbiamo trovato il cane ho pensato che la mia vita sarebbe stata migliore. Spero che Sturridge paghi e non cerchi di fare ricorso ". Gli atti processuali dimostrano che è stata emessa una sentenza in contumacia, il che significa che Sturridge non ha risposto alla denuncia.

La carriera di Sturridge

Un problema da affrontare per Sturridge, che oggi gioca in Australia con il Perth Glory, dove è arrivato nello scorso ottobre a un anno e mezzo dall'addio con i turchi del Trabzonspor. Cresciuto nel Manchester City e passato in carriera anche da Chelsea (24 reti in 96 presenze) e Liverpool (68 gol in 160 partite con la maglia dei Reds), totalizzando anche 8 reti in 26 partite con la nazionale inglese, l'attaccante 32enne ha salutato la Premier League in direzione Turchia nell'estate 2019. L'avventura con il Trabzonspor è durata sei mesi, il tempo di mettere insieme 16 presenze e 7 gol prima di una squalifica per 4 mesi sancita dalla Fifa, con multa di circa 100 mila euro, per aver fornito delle informazioni al fratello per una scommessa sul suo possibile trasferimento al Siviglia. La notizia arriva nei giorni in cui Sturridge, come spiegato il 17 dicembre in un messaggio su Twitter, sta trascorrendo due settimane di quarantena in hotel a Brisbane dopo che un compagno di squadra è risultato positivo al Covid.