L'iter medico prima della firma

L'ALLENATORE

Frank: "Eriksen darebbe una mano al Brentford"

A differenza di quanto accade in Italia, infatti, in Inghilterra è permesso giocare con un defibrillatore cardiaco. Il danese, che dopo la risoluzione del suo contratto con l'Inter ha ripreso ad allenarsi autonomamente (QUI IL VIDEO), dovrebbe essere sottoposto ad una serie di visite specifiche svolte da un cardiologo sportivo nominato dal Brentford e poi valutate dalla FA, che si aspetterebbe che il professionista scelto dal club sia un membro del loro panel presieduto dal dottor Sanjay Sharma, l'ex medico di Eriksen al Tottenham. Qualora dovesse ottenere l'idoneità, Eriksen sarebbe il primo calciatore con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo a giocare in Premier League. Per lui sarebbe un ritorno nel massimo campionato inglese dopo l'addio al Tottenham del gennaio 2020, quando si trasferì all'Inter.