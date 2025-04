Novità nella Kings League, che ha introdotto nuove card. Tra loro, a fare 'notizia' è l'ingresso nel torneo delle carte 'leggenda' assegnate al "Profeta" Hernanes, che giocherà con i Punchers FC la partita contro i Gear7 in programma lunedì sera alle 22. La notizia è arrivata dopo l'annuncio della prima 'leggenda', un'altro ex calciatore: l'ex Milan Marek Jankulovski

La Kings League, la competizione ideata da Gerard Piqué continua a innovare. Non solo le wild card, assegnate già a diversi ex giocatori. Sono nate infatti le 'carte leggenda' che danno a vecchie glorie la possibilità di giocare una partita. Dopo l’annuncio dell’ex Milan Jankulovski come prima carta leggenda della storia della competizione italiana (giocherà la 10^ giornata con la maglia dell'FC Caesar , eccone subito un'altra. E che carta! Il profeta Hernanes giocherà nei Punchers FC : la sfida di lunedì contro i Gear7. Data del debutto lunedì 14 aprile alle 22. Jankulovski con i suoi Ceasar, la stessa squadra di Radja Nainggolan, sfiderà la TRM alle 18.

Cosa sono le Legends Card

Dal 31 marzo, giorno in cui è stata introdotta la carta Leggenda, le squadre possono avere un'icona del calcio che può disputare una partita di Kings League. La card permette ai team di ingaggiare un giocatore di primo livello. Oltre a questa sono state introdotte anche altre due nuove carte: Elite e Guest star. La prima consente alla squadre di far partecipare un giocatore di prima divisione durante la partita della giornata corrispondente. Mentre la seconda permette ai team di schierare in campo un personaggio pubblico. Quindi occhio alle sorprese, soprattutto in vista della finale di Kings League che si disputerà il 22 maggio a Torino.