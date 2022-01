Su Sky i recuperi di serie B e Lega Pro

Torna il calcio giocato domani, mercoledì 26 gennaio , sui canali Sky e in streaming su NOW con la Serie BKT e la Serie C , per seguire due recuperi, uno per ogni torneo. Si giocano infatti Lecce-Vicenza e SudTirol-Triestina

Appuntamento domani, mercoledì 26 gennaio, sui canali Sky e in streaming su NOW con la Serie BKT e la Serie C, per seguire due recuperi, uno per ogni torneo.Primo match, quello valido quale recupero della 19ma giornata di Serie C che vedrà di fronte Sudtirol e Triestina. I padroni di casa vogliono allungare in testa alla classifica dove viaggiano ora con due punti in più, ma due partite in meno del Padova. La Triestina cerca conferme per la zonsa play-off. In serata sarà la volta della Serie B, che ha in programma Lecce-LR Vicenza, recupero del 18mo turno. I salentini, contro l'ultima della classe, puntano alla vittoria per il doppio salto dal terzo al primo posto in classifica scavalcando sia Brescia che Pisa