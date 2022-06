Lo stesso Willy non aveva nascosto la sua agitazione all’ingresso nell’istituto: " Ho studiato molto ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se è stato difficile , terminare questo percorso è importante per me. Per i miei genitori è sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola, vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me. Per una partita forse sono più calmo, perché è ciò che mi piace di più e mi riesce meglio ". E al termine della prova, come riportato da Repubblica, Gnonto ha confidato che vorrebbe proseguire gli studi: " Intanto vorrei fare corsi di inglese e spagnolo e poi vorrei fare all'università qualcosa di linguistico ". Prima, però, c’è una maturità da concludere.

Anche Scalvini e Nardi, Miretti prima in Nazionale

Come Gnonto anche Giorgio Scalvini, altro recentissimo debuttante nella Nazionale di Mancini, difensore dell’Atalanta che ha iniziato la sua maturità in un liceo sportivo proprio come Willy. E che a Sky Sport non aveva nascosto il suo desiderio di iscriversi alla facoltà di chimica. Restando tra i calciatori, invece, Fabio Miretti è attualmente impegnato con l'Italia U-19 all’Europeo di categoria in programma in Slovacchia fino all’1 luglio. Nessun problema per il baby centrocampista della Juventus: "Inizio con gli scritti il 5 luglio, almeno qui in Nazionale ci sono Mulazzi e Turicchia che oltre ad essere compagni alla Juve sono compagni di classe. Ci mettiamo in tre e ripassiamo, abbiamo portato i libri". Attualità tra i banchi invece per Luca Nardi, tennista di Pesaro e numero 180 del ranking, esordiente tra i professionisti a 14 anni e 10 mesi diventando il più giovane italiano di sempre ad aver ottenuto un punto nel circuito ATP. Tra i maturandi celebri non c'è invece Blanco, ex calciatore e noto cantautore: "Ho lasciato la scuola perché mi sono focalizzato su altro, ho un obiettivo". Lui come Sangiovanni, altra giovane popolarissima voce in Italia: "Non sto andando perché sono sempre in giro, non ho tempo. Però sì, devo finirla la scuola…"