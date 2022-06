Il Ct dell'Under 19, Carmine Nunziata, ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte all'Europeo di categoria. Assenti dall'elenco sia Gnonto che Scalvini, sebbene avessero dato la loro disponibilità. "Sono dispiaciuto perché ci avrebbe fatto piacere averli con noi, ma sono contento per i loro progressi - ha detto Nunziata -. Considero questo un successo per il nostro gruppo che lavora in funzione delle Nazionali maggiori". Ecco tutti i convocati