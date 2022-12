Buffa & Graziani: Campioni del mondo

I racconti e gli speciali dedicati da Federico Buffa al Mondiale 1982 si chiudono con questa divertente chiacchierata con uno dei protagonisti di quel Mondiale, realizzata in occasione del Festivaletteratura di Mantova. Il ricordo di quei giorni, inizialmente difficili, poi diventati trionfali, continuano a rivivere nella memoria collettiva, per l’epica dei fatti e degli avvenimenti e per il cuore dei protagonisti, a partire da Ciccio Graziani e Giancarlo Antognoni, all’epoca improbabili compagni di stanza. Un susseguirsi di aneddoti e memorie personali, sollecitati dalle domande di un divertito e a tratti commosso Federico Buffa, che ricorda di quella vittoria gli uomini che non ci sono più, a partire da Gaetano Scirea. "Chi non l’ha conosciuto è stato sfortunato. Io lo sognai una notte. Gli dedicai una poesia per cercare un perché, ma forse nella Nazionale del paradiso mancava un capitano, mancava un giocatore come lui".