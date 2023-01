Il presidente dello Shakhtar Donetsk, il magnate Rinat Akhmetov, ha lanciato il progetto "Heart of Azovstal" per sostenere i soldati di Mariupol e le famiglie dei caduti, donando parte del ricavato della vendita di Mudryk al Chelsea

Il ricco trasferimento di Mykhailo Mudryk al Chelsea per 100 milioni di euro (70 di parte fissa più 30 di bonus) avrà anche un fine sociale grazie al progetto lanciato dal presidente dello Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov. Il magnate ucraino, infatti, donerà un miliardo di grivnie (pari a 25 milioni di euro) per sostenere il progetto "Heart of Azovstal", volto ad "aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti" nella guerra in Ucraina. Una somma che sarà destinata a varie esigenze: dall'assistenza psicologica all'acquisto di protesi, fino al soddisfacimento di richieste specifiche. "Grazie al loro sacrificio e al loro coraggio nel frenare il nemico nei primi mesi di guerra - spiega Akhmetov in una nota - che oggi sentiamo tutti l'inevitabile vittoria dell'Ucraina".