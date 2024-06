Eroe per un giorno, e non su un campo da calcio. È quello che è stato il classe 2001 Sergio Arribas, trequartista ex canterano del Real Madrid e oggi giocatore della Liga con la maglia dell'Almeria. Mentre si trovava in vacanza alle Maldive insieme alla compagna, ha sentito in lontananza le urla di una coppia che stava rischiando l'annegamento. Immediato il tuffo e il soccorso, il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza del resort. Le immagini sono rimbalzate sui media spagnoli e ripostate sui social anche dalla stessa Liga.