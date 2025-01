La Kings League è un torneo di calcio formato da 12 squadre con 10 giocatori più 3 wild card. Per wild card si intendono, di solito, ex giocatori e personaggi famosi che vanno ad arricchire il roster della squadra. Si giocano partite da 7 contro 7 in un totale di 40 minuti divisi, per la precisione, in due tempi da 20. L'obiettivo della competizione, come spiegato anche dal fondatore Piqué, è quello di poter garantire adrenalina pura grazie a una serie di regole originali che hanno lo scopo di rendere imprevedibile ogni singolo match.