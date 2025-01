Nel video la presentazione della finale del Mondiale della Kings League, in proramma all’Allianz Stadium di Torino. Di fronte Brasile e Colombia: diretta alle 18.15 su Sky Sport Max e live streaming sul canale YouTube di Sky Sport e sull’account NOW su TikTok. Prima della finale si esibirà mahmood, mentre all’intervallo la partita Legends vs Streamers (in campo fra gli altri Buffon e Pirlo)