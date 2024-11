Kings League Italia: squadre, presidenti e regole

"Per noi è una giornata storica: questa è la nostra terza Kings League, siamo molto contenti di essere qui in Italia e speriamo che sia un successo anche questa edizione": l'ex calciatore Gerard Piqué presenta la Kings League Italia a Torino. Presenti anche Zlatan Ibrahimovic, presidente di Kings League Italia, e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition. L’evento ha anche visto la partecipazione di campioni del calibro di Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni e Francesco Totti, che hanno dato il via al countdown in vista della finale. Tra le novità svelate, la più importante riguarda l’Italia. Sarà l’Allianz Stadium ad ospitare il prossimo 12 gennaio la finale della Kings World Cup Nations Kings. La Kings World Cup Nations prenderà il via il 1 gennaio 2025 e nell’arco di 12 giorni, i 16 Paesi partecipanti si sfideranno per essere incoronati primi Campioni del Mondo della Kings League.