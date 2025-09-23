L' italiano ha chiuso al nono posto nella classifica del Pallone d'Oro e vinto per la seconda volta il premio Yashin come miglior portiere. Nel suo discorso ha ringraziato famiglia, ex compagni di squadra e pure il Manchester City, ma non ha mai citato il Psg o Luis Enrique. Al-Khelaifi prende il microfono dopo il premio ai suoi (squadra dell'anno): "Ringrazio anche chi c'era prima, ovviamente pure Gigio" LE CLASSIFICHE FINALI: MASCHILE - FEMMINILE - TUTTI I PREMI

Gigio Donnarumma ha ringraziato tutti, ma proprio tutti. O quasi. "I miei genitori, mio fratello, mia sorella, mia moglie e il mio piccolo bambino". Ovviamente. Ma anche gli ex compagni di squadra ("è anche grazie a loro se sono qui") e pure il Manchester City che - di fatto - è la sua squadra da appena una ventina di giorni… per dire. Ma non ha mai citato il Psg o Luis Enrique. È stato anche questo la cerimonia per la 69^ edizione del Pallone d'Oro, con Gigio nono nella classifica generale e premiato come miglior portiere col Trofeo Yashin, il secondo della sua carriera dopo quello del 2021. A quel punto il discorso di ringraziamento.

Famiglia, ex compagni e pure il City Donnarumma viene prima accolto da un milanesissimo "bel fiö” (bel ragazzo in dialetto) da Gullit, cerimoniere, dunque da un simpatico scappellotto di Gigi Buffon. Poi ringrazia, un po' tutti: "Sono onorato di ricevere questo premio - dice -, e sono contentissimo delle mie prestazioni nell'ultima stagione, abbiamo ottenuto risultati incredibili grazie alla squadra e a tutti i miei ex compagni. È anche grazie a loro se sono qui questa sera. Ora sono concentrato sulla mia nuova avventura e ringrazio il Manchester City, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e spero di vincere tanto. Ringrazio anche la mia famiglia, soprattutto nei brutti momenti mi siete sempre stati vicini. Ringrazio i miei genitori, mio fratello, mia sorella, mia moglie e il mio piccolo bambino". Insomma, tutti citati. Tranne Psg e Luis Enrique.

