Pallone d'oro 2025, tutti i premi e i vincitori
È Ousmane Dembélé il vincitore della 69^ edizione del Pallone d'Oro. Ma oltre a lui, sono stati assegnati altri 12 premi al Theatre du Chatelet. Dal miglior giovane U21 vinto ancora da Lamine Yamal fino a Luis Enrique miglior allenatore dell'anno. Ecco tutti i vincitori della serata a Parigi
PALLONE D'ORO: CERIMONIA - CLASSIFICA UOMINI - DONNE
- Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)
- Désiré Doué (Francia/Psg)
- Joao Neves (Portogallo/Psg)
- Estevao (Brasile/Palmeiras,Chelsea)
- Kenan Yildiz (Turchia/Juventus)
- Dean Huijsen (Spagna/Bournemouth,Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Spagna/Barcellona)
- Rodrigo Mora (Portogallo/Porto)
- Ayyoub Bouaddi (Francia/Lille)
- Myles Lewis-Skelly (Inghilterra/Arsenal)
- Vicky Lopez (Barcellona/Spagna)
- Linda Caicedo (Colombia/Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Olanda/Chelsea)
- Michelle Agyemang (Inghilterra/Brighton)
- Claudia Martinez Ovando (Paraguay/Club Olimpia)
- LUIS ENRIQUE (Spagna/Psg)
- SARINA WIEGMAN (Olanda/Inghilterra)
- Gianluigi Donnarumma (Italia/Psg, Manchester City)
- Alisson (Brasile/Liverpool)
- Yann Sommer (Svizzera/Inter)
- Thibaut Courtois (Belgio/Real Madrid)
- Yassine Bounou (Marocco/Al-Hilal)
- David Raya (Spagna/Arsenal)
- Jan Oblak (Slovenia/Atletico Madrid)
- Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa)
- Lucas Chevalier (Francia/Lille, Psg)
- Matz Sels (Belgio/Nottingham Forest)
- Hannah Hampton (Inghilterra/Chelsea)
- Ann-Katrin Berger (Germania/Gotham FC)
- Cata Coll (Spagna/Barcellona)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria/Psg-Brighton)
- Daphne Van Domselaar (Olanda/Arsenal)
- VIKTOR GYOKERES (Svezia/Sporting CP, Arsenal)
- EWA PAJOR (Polonia/Barcellona)
- PSG (Francia)
- ARSENAL (Inghilterra)
- Aitana Bonmatí (Spagna/Barcellona)
- Mariona Caldentey (Spagna/Arsenal)
- Alessia Russo (Inghilterra/Arsenal)
- Alexia Putellas (Spagna/Barcellona)
- Chloe Kelly (Inghilterra/Manchester City, Arsenal)
- Patricia Guijarro (Spagna/Barcellona)
- Leah Williamson (Inghilterra/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia/Barcellona)
- Lucy Bronze (Inghilterra/Chelsea)
- Hannah Hampton (Inghilterra/Chelsea)
- FONDAZIONE XANA (intitolata alla figlia di Luis Enrique, scomparsa all'età di 9 anni)