Il Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da Eca a Efc. Marotta è stato eletto nel corso dell'Assemblea Generale dell'European Football Clubs a Roma e farà parte dell'Executive Board come rappresentante per l'Italia. Le parole del numero uno nerazzurro: "Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno, che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista".

