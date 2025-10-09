Esplora tutte le offerte Sky
Inter, Marotta eletto nell'Executive Board della EFC: "Grande soddisfazione"

INTER
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è stato nominato nell'Executive Board dell'European Football Club (ex Eca) come rappresentante dell'Italia. L'elezione è arrivata nel corso dell'Assemblea Generale a Roma. "Il calcio italiano è una componente importante di quello europeo. C'è bisogno di dialogo"

GUALTIERI: "ULTIMA TAPPA PER IL NUOVO STADIO DELLA ROMA"

Il Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da Eca a Efc. Marotta è stato eletto nel corso dell'Assemblea Generale dell'European Football Clubs a Roma e farà parte dell'Executive Board come rappresentante per l'Italia. Le parole del numero uno nerazzurro: "Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno, che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista".

