Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato a margine dell'Assemblea dell'European Football Clubs in corso a Roma: "L'Italia è un Paese di calcio, deve avere gli stadi migliori del mondo. Ho sentito buone notizie sia su Milano che su Roma, se non si riesce nemmeno a sfruttare l'Europeo del 2032 bisogna andare tutti a casa". Sulla partita tra Italia e Israele: "Ora c'è il cessate fuoco, siamo felici". Su Milan-Como in Australia: "Servono regole per tutelare tutti" GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Presente all'Assemblea Generale dell'European Football Clubs a Roma, il presidente della Fifa Gianni Infantino si è intrattenuto con i cronisti presenti per trattare diversi argomenti. Tra cui la questione stadi in Italia, in base anche a quanto dichiarato dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri: "Ho visto che a Milano è stata presa una decisione importante, ho sentito le parole del sindaco sull'impianto nuovo di Roma. L'Italia è un Paese pieno di risorse, conto sulla creatività e sulla voglia di tutti di mandare un segnale importante. L'Italia è un paese di calcio e deve avere gli stadi migliori del mondo. Se non ci si riesce nemmeno per gli Europei 2032, bisogna chiudere e andare tutti quanti a casa. Se si qualificherà ai Mondiali? Quello dipende da chi va in campo". Approfondimento Gualtieri: "Stadio Roma? Siamo all'ultima tappa"

"Italia-Israele? Felici per il cessate il fuoco" A proposito di qualificazioni mondiali, Infantino ha parlato anche della partita tra Italia e Israele, in programma a Udine martedì 14 agosto: "Ora c'è il cessate il fuoco, una notizia di cui tutti dovrebbero essere felici sostenendo questo processo. La prima parte dell'accordo di pace è una novità fantastica, è qualcosa che va oltre il calcio ma include anche il calcio". Approfondimento Gaza, accordo Hamas-Israele sul piano di pace