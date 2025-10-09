Stadio Roma, il sindaco Gualtieri: "Sarà il più bello del mondo, siamo all'ultima tappa"ASSEMBLEA EFC
Intervenuto all'Assemblea Generale dell'EFC (ex ECA) in corso a Roma, il sindaco di Roma ha parlato del nuovo stadio del club giallorosso: "Siamo all'ultima tappa del progetto. Sarà uno dei più belli del mondo e porterà alla rigenerazione di un intero quartiere con tanti servizi e spazi in più"
A Roma si è aperta oggi l'Assemblea Generale dell'EFC (European Football Clubs), nella location del Cavalieri Waldorf Hotel. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "L’obiettivo è mettere i club al centro del calcio. Siamo lieti che il lancio ufficiale di questa nuova fase con il cambio di denominazione dell'associazione avvenga in questa sede, Roma è da sempre simbolo di dialogo e confronto. La città è una capitale con un passato di grandezza, aperta agli eventi sportivi e culturali internazionali. Gli straordinari risultati della città nell’organizzare questi eventi dimostrano la nostra voglia di essere protagonisti".
"Lavoriamo per gli Europei del 2032"
Gualtieri ha parlato anche del progetto sul nuovo stadio della Roma in zona Pietralata, in relazione agli Europei da ospitare nel 2032 in Italia e in Turchia. Traspare molto ottimismo dalle sue parole: "Lavoriamo per l’organizzazione di alcuni match dell’Europeo e continueremo a crescere, siamo all’ultima tappa del progetto stadio, sarà uno dei più belli del mondo. Non sarà solo un impianto sportivo straordinario, ma porterà una rigenerazione in un intero quartiere creando anche spazi sportivi aperti. Roma è una città che apre al mondo, mi auguro che questo incontro possa marcare l’inizio di una nuova stagione per il calcio europeo".