Intervenuto all'Assemblea Generale dell'EFC (ex ECA) in corso a Roma, il sindaco di Roma ha parlato del nuovo stadio del club giallorosso: "Siamo all'ultima tappa del progetto. Sarà uno dei più belli del mondo e porterà alla rigenerazione di un intero quartiere con tanti servizi e spazi in più"

A Roma si è aperta oggi l'Assemblea Generale dell'EFC (European Football Clubs), nella location del Cavalieri Waldorf Hotel. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "L’obiettivo è mettere i club al centro del calcio. Siamo lieti che il lancio ufficiale di questa nuova fase con il cambio di denominazione dell'associazione avvenga in questa sede, Roma è da sempre simbolo di dialogo e confronto. La città è una capitale con un passato di grandezza, aperta agli eventi sportivi e culturali internazionali. Gli straordinari risultati della città nell’organizzare questi eventi dimostrano la nostra voglia di essere protagonisti".