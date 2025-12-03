Il presidente della Figc torna a parlare dell’addio di Spalletti alla Nazionale, in un’intervista al Corriere dello Sport. “Non l’avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia. L’accordo era di annunciare insieme la risoluzione ma mi ha anticipato, è crollato alla prima domanda. Rischiamo ancora di non andare ai Mondiali? Io sono ottimista, su basi concrete. L’obiettivo è alla portata"

Da Spalletti a Gattuso, passando per l'idea Mancini. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricostruito l'addio dell'ex Ct della Nazionale raccontando come andò in un'intervista al Corriere dello Sport, approfittandone poi per fare anche il punto sul calcio italiano, sulla Nazionale, sui prossimi Mondiali ancora da conquistare. "Spalletti non l'avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia. Mi accusano di non essermi presentato alla conferenza in cui annunciò la fine del rapporto ma non è vero, ero lì. Ma essendo la conferenza Uefa della vigilia, non potevo intervenire. L'accordo era che alla fine di quella conferenza io e Luciano, insieme, avremmo annunciato la risoluzione. Lui mi ha anticipato, è crollato alla prima domanda. Non ha trattenuto la sua esplosione di rabbia. Ma è stata una reazione da italiano vero. Chi ha scelto Gattuso? Nel Club Italia il dialogo è costante. A marzo 2025 avevamo già contattato Rino per coinvolgerlo: gli avremmo affidato l'Under 21. Avremmo voluto a bordo anche Baldini. Così quando c'è stata l'occasione li abbiamo chiamati entrambi. Mancini si era proposto per tornare, è vero, ci ho parlato. Aveva dato la sua ampia disponibilità".

"Se mi dimetto riparte il calcio?" Sulle difficoltà del calcio italiano, invece, e a chi gli chiede di lasciare la sua carica, Gravina risponde con una provocazione: "Se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali? Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno. Rischiamo ancora di non andare ai Mondiali? A marzo non manca molto e dopo l'inverno c'è sempre la primavera. Sono ottimista, su basi concrete, reali, su elementi oggettivi come il percorso che ci ha portato fin qui al netto del secondo tempo con la Norvegia. Il pessimismo ci fa sprecare energie, disperderle non aiuta la causa. L'obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci tutti insieme. E dico tutti. Ogni volta che la Nazionale commette un passo falso, immediatamente c'è l'indignazione popolare e si chiedono le teste. Ci sto, è il gioco dei tifosi. Ma noi continuiamo a cercare colpevoli senza renderci conto che la Figc non può imporre certe cose, ma soltanto sensibilizzare. Abbiamo ad esempio approvato una norma che rende conveniente puntare sui giovani italiani".