Chi vincerà il Mondiale 2026 secondo le previsioni del supercomputer di Opta
Nonostante il Mondiale 2026 debba ancora prendere completamente forma, con 42 squadre su 48 che hanno già staccato il pass e con il sorteggio dei gironi che verrà svolto il prossimo 5 dicembre a Washington (alle 18, orario italiano), il "supercomputer" Opta ha elaborato le prime previsioni. C'è una favorita ma anche chi ha lo "0.0%" di possibilità di alzare il trofeo. E l'Italia? Anche le squadre che dovranno passare dai playoff hanno una loro percentuale di vittoria...
- 0.0% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.0% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.0% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.3% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.3% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.3% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.4% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.4% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.4% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.5% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.6% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.6% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.7% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.9% di probabilità di vincere il Mondiale
- 0.9% di probabilità di vincere il Mondiale
- 1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 1.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 1.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 1.3% di probabilità di vincere il Mondiale
- 1.7% di probabilità di vincere il Mondiale
- 1.9% di probabilità di vincere il Mondiale
- 2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 2.3% di probabilità di vincere il Mondiale
- 5.2% di probabilità di vincere il Mondiale
- 5.6% di probabilità di vincere il Mondiale
- 6.6% di probabilità di vincere il Mondiale
- 7.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 8.7% di probabilità di vincere il Mondiale
- 11.8% di probabilità di vincere il Mondiale
- 14.1% di probabilità di vincere il Mondiale
- 17% di probabilità di vincere il Mondiale
- Come ben sappiamo gli Azzurri non hanno ancora conquistato un posto per i prossimi Mondiali, dovranno passare dai playoff contro l'Irlanda del Nord e (in caso di finale) contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.
- Il supercomputer Opta riserva il 3.7% di probabilità di vincere i Mondiali 2026 a una delle 6 squadre che si qualificheranno attraverso i playoff.