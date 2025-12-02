Offerte Sky
Chi vincerà il Mondiale 2026 secondo le previsioni del supercomputer di Opta

Mondiali fotogallery
43 foto

Nonostante il Mondiale 2026 debba ancora prendere completamente forma, con 42 squadre su 48 che hanno già staccato il pass e con il sorteggio dei gironi che verrà svolto il prossimo 5 dicembre a Washington (alle 18, orario italiano), il "supercomputer" Opta ha elaborato le prime previsioni. C'è una favorita ma anche chi ha lo "0.0%" di possibilità di alzare il trofeo. E l'Italia? Anche le squadre che dovranno passare dai playoff hanno una loro percentuale di vittoria...

SORTEGGIO MONDIALI, TUTTE LE FASCE

    Mondiali: Ultime Notizie

    Sorteggio Mondiali 2026:Trump ci sarà, l'Iran no

    Mondiali

    Ci sarà anche Donald Trump al sorteggio per i Mondiali di calcio del 2026 che si terrà al...

    Ronaldo, tolta la squalifica: sarà al Mondiale

    Mondiali

    Cristiano Ronaldo potrà giocare la partita d'esordio del prossimo campionato del Mondo. Il...

    Italia Under17, niente finale: l’Austria vince 2-0

    mondiale u17

    Il cammino dell’Italia Under 17 si ferma in semifinale: l’Austria batte gli Azzurrini 2-0 e in...