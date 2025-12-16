Fifa The Best 2025: Donnarumma miglior portiere

Fifa The Best 2025, tutti i premiati: Donnarumma miglior portiere
La cerimonia di premiazione del Fifa The Best 2025 è in programma alle 18, ma la Fifa ha iniziato ad annunciare sui social alcuni dei vincitori. Gianluigi Donnarmma è stato nominato miglior portiere dell'anno. Il Fan Award, premio dedicato ai tifosi, è stato vinto dai sostenitori dello Zakho mentre il Puskas Award è andato a Santiago Montiel. Di seguito tutti i vincitori già svelati e i candidati per gli altri premi
- Gianluigi Donnarumma è stato nominato The Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025, conquistando il premio per la prima volta nella sua carriera. Il portiere italiano, che ora è al Manchester City, ha vissuto una stagione ricca di trofei con il Psg con cui ha vinto 4 trofei.
- Gianluigi Donnarumma (Italia), Psg/Manchester City
- Santiago Montiel (Independiente) - Splendido gol in rovesciata da fuori area nella Primera División argentina.
- Zakho SC (Iraq) - Eletti vincitori per il loro gesto commovente a maggio 2025. Durante una partita contro l'Al-Hudood SC, i tifosi hanno lanciato migliaia di pupazzi dagli spalti che sono stati poi raccolti e donati ai giovani locali che lottano contro la malattia.
- Dr. Andreas Harlass-Neuking (medico del SSV Jahn Regensburg) - Per aver salvato la vita a un tifoso del Magdeburg durante una partita di 2. Bundesliga.
- Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain
- Harry Kane, Inghilterra e FC Bayern Monaco
- Kylian Mbappe, Francia e Real Madrid
- Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain
- Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea
- Pedri, Spagna e Barcellona
- Raphinha, Brasile e Barcellona
- Mohamed Salah, Egitto e Liverpool
- Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal, Spagna e Barcellona
- Sandy Baltimore, Francia e Chelsea
- Nathalie Bjorn, Svezia e Chelsea
- Aitana Bonmati, Spagna e Barcellona
- Lucy Bronze, Inghilterra e Chelsea
- Mariona Caldentey, Spagna e Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi e Kansas City Current
- Diani Kadidiatou, Francia e Olympique Lyonnais
- Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
- Patri Guijarro, Spagna e Barcellona
- Lindsey Heaps, Stati Uniti e Olympique Lyonnais
- Lauren James, Inghilterra e Chelsea
- Chloe Kelly, Inghilterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polonia e Barcellona
- Claudia Pina, Spagna e Barcellona
- Alexia Putellas, Spagna e Barcellona
- Alessia Russo, Inghilterra e Arsenal
- Leah Williamson, Inghilterra e Arsenal
- Ann-Katrin Berger, Germania e Gotham FC
- Cata Coll, Spagna e Barcellona
- Christiane Endler, Cile e Olympique Lyonnais
- Hannah Hampton, Inghilterra e Chelsea
- Anna Moorhouse, Inghilterra e Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
- Phallon Tullis-Joyce, USA e Manchester United
- Javier Aguirre, Messico
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, Paris Saint-Germain
- Hansi Flick, Barcellona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martinez, Portogallo
- Arne Slot, Liverpool
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renee Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inghilterra
- Portieri
- Difensori
- Centrocampisti
- Attaccanti
- Portieri
- Difensori
- Centrocampisti
- Attaccanti