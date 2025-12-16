Fifa The Best 2025: Donnarumma miglior portiere

La cerimonia di premiazione del Fifa The Best 2025 è in programma alle 18, ma la Fifa ha iniziato ad annunciare sui social alcuni dei vincitori. Gianluigi Donnarmma è stato nominato miglior portiere dell'anno. Il Fan Award, premio dedicato ai tifosi, è stato vinto dai sostenitori dello Zakho mentre il Puskas Award è andato a Santiago Montiel. Di seguito tutti i vincitori già svelati e i candidati per gli altri premi

