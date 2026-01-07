Un dilemma totale, risposta che può dividere come non mai. Ma c'è chi prende posizione e decide di esprimersi: chi è stato il miglior calciatore di sempre? Nessun dubbio per Zlatan Ibrahimovic, interpellato dalla trasmissione svedese '(Ne)uspjeh prvaka': "Per me, Ronaldo (il Fenomeno, ndr) è stato e rimane il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno". Un'ammirazione sconfinata per il brasiliano che lo stesso Ibra ha raccontato così: "Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo". Su Cassius Clay ha aggiunto: "Lo guardavo in televisione che all'epoca era in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: 'Voglio essere come lui, ma nel calcio'. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".