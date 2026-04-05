Peggiorano le condizioni di salute dell'ex Ct della Romania Mircea Lucescu. L'ottantenne tecnico è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest, dove è stato indotto in coma farmacologico. Operato martedì scorso per un problema cardiaco, l'ex allenatore di Inter e Brescia ha manifestato una nuova insorgenza di gravi aritmie nella notte, con conseguente aggravamento del quadro clinico

Ore d'ansia per Mircea Lucescu. Peggiorano le condizioni di salute dell'ex Ct della Romania: l'ottantenne allenatore è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest, dove è stato indotto in coma farmacologico. Operato martedì scorso per un problema cardiaco, l'ex allenatore di Inter e Brescia ha manifestato una nuova insorgenza di gravi aritmie nella notte, con conseguente aggravamento del quadro clinico. Lucescu aveva lasciato l'incarico di commissario tecnico della Romania per motivi di salute, dopo essere comunque andato in panchina nella semifinale dei play-off mondiali persa contro la Turchia.

Il malore accusato domenica scorsa e l'infarto poco prima di essere dimesso Aveva accusato un malore domenica scorsa durante una riunione tecnica prima di un allenamento. Ricoverato in ospedale, venerdì ha poi avuto un infarto mentre era in attesa delle dimissioni. Ora, come detto, le condizioni si sono aggravate.

L'ultimo bollettino dell'Ospedale: "Necessario il trasferimento in Terapia Intensiva" L'ultimo bollettino medico rende noto che "sabato sera, il paziente ha presentato nuovamente gravi aritmie cardiache, prontamente trattate dall'équipe di guardia del reparto di cardiologia. Domenica le aritmie si sono aggravate e non hanno più risposto al trattamento. Le condizioni del paziente sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in Anestesia e Terapia Intensiva. Al momento non ci sono nuovi sviluppi. Forniremo ulteriori aggiornamenti qualora la situazione lo richiedesse. Facciamo appello a tutti affinché rispettino la privacy e la dignità di qualsiasi paziente ricoverato presso l'Ospedale Universitario".





La famiglia al suo fianco La moglie Neli e la nipote Marilu (figlia di Razvan Lucescu, allenatore del Paok) hanno raggiunto l'ospedale dalle prime ore del mattino. Così Mihai Stoichita, direttore tecnico della Federazione, che ha detto: "Sono stato seduto lì con lui per circa cinque minuti. Lui non risponde a nulla, ma è normale nello stato in cui si trova. Speriamo possa farcela. Non può parlare, mi sono seduto e l'ho guardato. Nient'altro". Non ha invece potuto lasciare la Grecia il figlio Razvan: è rimasto a Salonicco per la partita in programma tra il Paok e il Panathinaikos.

La Federazione romena: "Preghiamo per chi ha fatto grande il calcio del nostro Paese" Lo stato di salute di Lucescu preoccupa ovviamente molti tifosi e la Federcalcio romena, che sui social ha postato un toccante messaggio: "Ci sono momenti nel calcio in cui il punteggio sul tavolo non conta più, e l'unica vittoria per cui lottiamo è quella della vita. Oggi è uno di quei momenti, e il nostro pensiero, per tutti noi, va all'uomo che ha plasmato destini, costruito generazioni e ha messo la Romania sulla grande mappa del calcio mondiale. Siamo una squadra, un solo cuore, e questo cuore batte oggi per te! Desideriamo essere in grado di trasmettere tutta l'energia e la forza di cui avete bisogno. Continui a lottare, mister Lucescu!".