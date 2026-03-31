Al Mondiale anche Turchia, Svezia e Rep. Ceca

 Qualificazioni Mondiali 2026, finali playoff: i risultati di oggi | Sky Sport
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Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle finali playoff

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Definite le ultime quattro squadre europee che parteciperanno al Mondiale, dopo le finali playoff. Oltre alla Bosnia, che ha eliminato l'Italia, si qualifica la Turchia di Montella: Calhanoglu, Yildiz e compagni hanno battuto il Kosovo 1-0. Gyokeres porta al Mondiale la Svezia: Polonia superata 3-2 ed eliminata. Tra gli “italiani” al Mondiale non vedremo Hojlund: la Repubblica Ceca ha battuto la sua Danimarca ai rigori (con errore dal dischetto proprio per l’attaccante del Napoli)

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