Al Mondiale anche Turchia, Svezia e Rep. Ceca

Definite le ultime quattro squadre europee che parteciperanno al Mondiale, dopo le finali playoff. Oltre alla Bosnia, che ha eliminato l'Italia, si qualifica la Turchia di Montella: Calhanoglu, Yildiz e compagni hanno battuto il Kosovo 1-0. Gyokeres porta al Mondiale la Svezia: Polonia superata 3-2 ed eliminata. Tra gli “italiani” al Mondiale non vedremo Hojlund: la Repubblica Ceca ha battuto la sua Danimarca ai rigori (con errore dal dischetto proprio per l’attaccante del Napoli)