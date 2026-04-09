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Mircea Lucescu, camera ardente nello stadio di Bucarest: domani i funerali. FOTO

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La veglia funebre per l’allenatore morto martedì a 80 anni, alla National Arena di Bucarest. Il commissario tecnico della Romania in Italia ha allenato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter e nella sua lunga carriera anche Galatasaray, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Zenit San Pietroburgo e Dynamo Kiev. Durante la veglia, il feretro di Lucescu era coperto da una bandiera romena. Presenti autorità, giovani calciatori oltre che i familiari, come il figlio Razvan, allenatore del Paok. Venerdì i funerali

LUCESCU, LA CARRIERA

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