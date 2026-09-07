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Ronald Koeman Jr, il portiere del Telstar segna una doppietta su rigore. VIDEO

FIGLIO D'ARTE

Una giornata da ricordare per Ronald Koeman Jr (figlio dell'ex Ct dell'Olanda) che, da portiere, ha firmato una doppietta su rigore nel pareggio tra Telstar e Cambuur

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Ronald Koeman ha siglato oltre 250 gol in carriera tra Groningen, Ajax, Psv, Barcellona e Feyenoord, pur non essendo un attaccante. Merito della specialità della casa, i calci piazzati, con cui - tra rigori e calci di punizione - ha fatto piangere gli avversari, decidendo anche una finale di Coppa dei Campioni (contro la Sampdoria, quando vestiva la maglia blaugrana). Sarà forse questione di Dna, ma anche il figlio dell'ex Ct dell'Olanda ha ereditato la capacità di far male sulle situazioni da fermo. Ronald Koeman Jr, di professione portiere, si è preso la scena infatti nell'ultima giornata di Eredivisie realizzando addirittura una doppietta. Numero 1 del Telstar, dove gioca ormai dal 2021, ha regalato il pari ai suoi, dopo che erano andati sotto 2-0 nel match casalingo contro il Cambuur: dagli 11 metri ha aperto il destro e dimezzato il passivo, sebbene il suo collega e rivale avesse intuito la traiettoria, poi sempre dal dischetto si è incaricato della battuta in pieno recupero e - scegliendo lo stesso angolo - ha spiazzato il portiere avversario per il definitivo 2-2 al 101'. Non i primi gol in carriera per il 31enne olandese figlio d'arte, che aveva già segnato nell'ultima giornata dello scorso campionato la rete della vittoria contro il Volendam.

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Foto Instagram Virtus Verona e Ansa

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figli d'arte

Il figlio di Frey ha firmato con la Virtus Verona

Un nuovo figlio d'arte nella Virtus Verona: insieme a Mattia Pagliuca, ora, ci sarà anche Daniel Frey, curiosamente anche lui figlio di un altro grande ex portiere del calcio italiano. Intanto, il figlio di Zanetti ha firmato con l'Inter: andrà a far parte dell'Under 15. Ufficiale il rinnovo di Alfonso Montero (figlio di Paolo) con la Juventus, mentre Luca Zidane (figlio di Zinedine) si è trasferito al Leganés. Qui tutte le storie dei figli d'arte nel calcio CALCIOMERCATO LIVE

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