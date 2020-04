Il calcio tedesco potrebbe ripartire con l'assenso dei politici, che per la prima volta hanno parlato di una possibile data per la ripresa del campionato. Dopo aver riorganizzato gli allenamenti, i club della Bundesliga potrebbero tornare in campo il prossimo 9 maggio

Per la prima volta anche la politica tedesca ha parlato apertamente di una data di ripresa della Bundesliga per il 9 maggio. Il ministro della salute Jens Spahn, oltre i presidenti della Baviera e del Nordrhein Westfalia, in una intervista alla Bild hanno detto che il piano sanitario presentato dalla lega tedesca li rende fiduciosi, che con i club è stato organizzato un concetto di grande valore e che, sempre con la massima attenzione alla sicurezza, sia per il ministro, che per i presidenti del Land di Monaco e di quello di Dortmund, è pensabile poter tornare a giocare il 9 maggio.