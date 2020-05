Rummenigge: "Ripresa Bundes grazie alla politica"

"La giornata di sabato ha dimostrato che la Lega e tutti i club hanno lavorato bene a livello gestionale e medico". Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha spiegato come si è riusciti a far ripartire il calcio tedesco in sicurezza, primo grande campionato europeo a ricominciare dopo lo stop per la pandemia. "Dobbiamo ringraziare la politica tedesca perché si è contrastato molto bene la crisi sanitaria e anche per la possibilità che ci ha dato di scendere in campo. Lo facciamo anche con un concetto innovativo - le parole del numero 1 del Bayern - è stato un momento di grande emozione. Penso che tutti dobbiamo essere felici, ma non dobbiamo rilassarci perché dobbiamo guardare al futuro ed essere disciplinati".