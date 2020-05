La ripartenza è coincisa con una brutta sconfitta. André Silva e il suo Eintracht sono stati battuti 3-1 dal Gladbach alla prima in campo dopo la sospensione del torneo ma, nonostante un inizio di partita caratterizzato da due gol degli ospiti nei primi sette minuti, il portoghese non ha comunque perso il sorriso nel corso dell'incontro. In avvio di ripresa, infatti, si è consumato l'episodio probabilmente più divertente di giornata. Protagonisti proprio il centravanti, in prestito dal Milan, e il suo collega di reparto del Borussia, Breel Embolo. La scena, immortalata dalle telecamere, ha ripreso André Silva consegnare al suo avversario un 'pizzino', uno di quelli che spesso si scambiano i compagni di squadra con le nuove indicazioni tattiche impartite dal mister. A dispetto dell'inusualità dell'azione, lo svizzero del Gladbach ci è "cascato" e ha aperto il bigliettino per vederne il contenuto, prima di rendersi conto di quello che effettivamente era: la semplice etichetta della sua maglia, staccatasi pochi secondi prima. Lo scherzo ha strappato un sorriso ai due ed è diventato subito virale in rete. Il calcio che riparte regala anche questo.