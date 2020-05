Borussia-Bayern, le chiavi tattiche della sfida

Favre e Flick hanno mantenuto le loro squadre su alti livelli dopo la sosta e lo scontro diretto potrebbe decidere le sorti del campionato tedesco. Entrambe hanno molto talento sulla trequarti e si schierano in modo fluido, promettendo di regalare diversi duelli entusiasmanti. Il calcio d'inizio è alle 18.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Sono trascorsi dieci giorni dalla ripresa della Bundesliga ed è in arrivo una sfida decisiva per le sorti del Meisterschale. Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono separate da quattro punti in classifica; una vittoria dei padroni di casa significherebbe un solo punto di distacco prima di un ciclo di gare che appare più complicato per il Bayern (che dovranno incontrare Leverkusen e Borussia Moenchengladbach), oltre a rimettere in gioco il tenace Lipsia di Nagelsmann, che al momento dista 7 punti dalla vetta.

In queste prime due partite sia Bayern che Borussia non sembrano aver patito particolarmente la lunga sosta. La squadra di Favre ha dominato lo Schalke e vinto 4-0, mentre quella di Flick rispondeva con uno 0-2 in casa dell’Union Berlin; la settimana successiva il Dortmund ha vinto agilmente 0-2 a Wolfsburg, pur con qualche difficoltà in più, poche ore dopo il Bayern ha regolato la pratica Eintracht con un sonoro 5-2. In generale, questa seconda fase del campionato tedesco ha visto il consolidamento delle due big su livelli di rendimento alti nonostante qualche assenza, e messo una pietra forse definitiva sulle difficoltà e gli squilibri avuti da entrambe nella prima metà della stagione.

Borussia e Bayern hanno certezze e versatilità

L’arrivo di Flick sulla panchina ha portato il Bayern a ritrovare gradualmente le sue certezze, ma anche a guadagnarne di altre. Su tutte, lo spostamento in pianta stabile di Kimmich davanti alla difesa e la consacrazione definitiva di Alphonso Davies come terzino sinistro. Dall’altra parte, Favre ha consolidato il suo 3-4-3 inserendo subito con ottimi risultati Emre Can nella coppia di centrocampo e Haaland davanti a Reus e Sancho.

La pausa certo ha avuto delle conseguenze, ritardi di condizione e infortuni per entrambe le squadre. Saranno diverse le assenze importanti e i recuperi in extremis anche per questa partita. Le assenze sicure saranno quelle di Reus, Zagadou e Schulz da una parte e Coutinho, Thiago Alcantara, Tolisso e Süle dall’altra. In dubbio per i padroni di casa ci saranno Witsel, Sancho e Hummels: il belga sarà alla prima convocazione post-ripresa, Sancho sta gradualmente recuperando da un piccolo infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro lo Schalke (ma non gli ha impedito di subentrare con assist contro il Wolfsburg), mentre Hummels è dovuto uscire alla fine del primo tempo nella stessa partita per un problema al tendine d’Achille, venendo sostituito da Emre Can nei tre di difesa.

Favre e Flick, però, hanno dimostrato di saper cogliere delle opportunità nelle defezioni: per il Dortmund l’assenza di Sancho è coincisa con un ritorno a grandi livelli di Julian Brandt, schierato nei tre davanti dopo aver agito prevalentemente in mediana nelle ultime partite giocate. È stato tra i migliori nelle prime uscite, perfettamente a suo agio nella gestione dei tempi della manovra d’attacco. Il Bayern invece non è sembrato risentire delle assenze prolungate di Süle, Coutinho e Tolisso, trovando continuità in Alaba di fianco a Boateng e nella mediana titolare Kimmich-Thiago.

Una partita delicata per mediani ed esterni

L’assenza di Thiago Alcantara potrebbe essere la più rilevante: il candidato principale per il posto al fianco di Kimmich dovrebbe essere Goretzka, che ha lì giocato già contro l’Eintracht, segnando peraltro il primo gol della partita. L’intensità senza palla della squadra di Favre sarà comunque una dura prova per tutto il blocco arretrato del Bayern, abituato a gestire il possesso anche in zone molto alte e con un’accentuata distribuzione di giocatori sopra la palla. Dahoud e Delaney non hanno sfigurato nelle due apparizioni, ma rispetto a Witsel ed Emre Can sono meno incisivi nella gestione delle pressioni e in generale anche nella distribuzione. Data l’assenza di minutaggio di entrambi i mediani, potrebbe essere difficile vederli entrambi dal primo minuto, e sarà allora interessante vedere se il Borussia sceglierà un atteggiamento più prudente sulla costruzione avversaria per compensare queste assenze. I gialloneri avranno anche la possibilità di abbassare la posizione di partenza di Brandt, se Sancho dovesse essere arruolabile dal primo minuto.

La parità numerica tra le due mediane potrebbe essere uno degli snodi determinanti della gara. Entrambe le squadre sono efficaci quando invadono il campo in ampiezza e in profondità, con rotazioni posizionali che coinvolgono soprattutto i giocatori di catena e un palleggio paziente. Trovare ricezioni pulite alle spalle del centrocampo avversario, data la qualità sulla trequarti di entrambe le squadre, potrebbe far emergere duelli individuali di difficile gestione per entrambe le difese.

Un’altra sfida interessante si giocherà sulle fasce. Flick ha tenuto a riposo Gnabry contro l’Eintracht, schierando un rientrante Perisic, ma l’intesa raggiunta tra il tedesco e Davies sulla fascia sinistra lascia presupporre che a parità di condizione la scelta ricadrà nuovamente su di lui, mentre sulla fascia destra, davanti a Pavard, dato anche lo spostamento di Müller al centro (e il probabile utilizzo di Goretzka accanto a Kimmich) potrebbe essere confermato Coman. Le catene del Bayern sono abbastanza fluide, con Gnabry a suo agio nell’occupare l’half-space e creare spazi invitanti per Davies, e Pavard reattivo nel sovrapporsi anche internamente.