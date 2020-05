Ritorniamo indietro nel tempo per farvi vedere un vecchio spot. Anno 2013, Dortmund e Bayern Monaco scherzano un po' alla vigilia della finale di Champions che vede le due squadre una opposta all'altra. I gialloneri lanciano la sfida a Mandzukic e compagni: un pre-partita che non si gioca a Wembley, ma sui pullman delle società. Imperdibile Ribery che chiede la collaborazione di Neuer per dar vita a uno sketch alla Holly&Benjii

