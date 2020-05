Friburgo-Bayer 0-0 LIVE: sfida Grifo-Havertz

Riprende a ritmo serrato la Bundesliga che torna già in campo con un match importante per entrambe le squadre. Il Friburgo è reduce dallo spettacolare 3-3 di Francoforte ed è in lizza per un posto in Europa League. Il Leverkusen deve rimediare alla figuraccia (1-4) nel match casalingo contro il Wolfsburg. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 20.30