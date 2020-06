Serata speciale per Stefan Ilsanker che ha firmato i suoi primi due gol in Bundesliga. Il jolly difensivo è riuscito a segnare di testa a soli 17" dal suo ingresso in campo dopo aver sostituito Rode. Non contento al 90' ha realizzato la sua personale doppietta nel 3-0 dell'Eintracht Francoforte al Werder Brema