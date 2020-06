La 30^ giornata di Bundesliga si apre con una sfida per l'Europa. Il Gladbach vuole conservare almeno il quarto posto in classifica difendendosi dalle insidie del Bayer Leverkusen e provare a infastidire il Lipsia terzo. Il Friburgo si gioca in casa le ultime possibilità di restare in scia a Wolfsburg e Hoffenheim per l'Europa League. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 20.30