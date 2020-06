Bundesliga, le partite di oggi della 32^ giornata

Dopo la vittoria del titolo da parte del Bayern, sono ancora diversi i verdetti che deve emettere la Bundesliga. Dortmund e Lipsia vogliono blindare la partecipazione alla prossima Champions. Bayer e Gladbach sono in lotta per il quarto posto. Ma non solo: Mainz e Dusseldorf sono impegnate nella lotta per non retrocedere

Eintracht Francoforte-Schalke 04

Ore 18.30, diretta su Sky Sport Collection (telecronaca Riccardo Gentile). Dopo l'assegnazione del titolo al Bayern Monaco, il mercoledì di Bundes riparte con la sfida tra due squadre che vogliono concludere la stagione nel migliore dei modi. Soprattutto lo Schalke 04, irriconoscibile in questa seconda fase della Bundesliga. La squadra di Wagner si è giocata qualsiasi possibilità di entrare in Europa nella prossima stagione sprecando quanto di buono fatto nel girone di andata.

Borussia Dortmund-Mainz

Ore 20.30, diretta-gol su Sky Sport Collection (telecronaca di Gianluigi Bagnulo). Dopo una lotta che si è decisa nello scontro diretto contro il Bayern, al Dortmund non resta altro che preservare il secondo posto rispetto a un possibile ritorno del Lipsia. Contro il Mainz pronostico scontato anche se gli ospiti hanno bisogno di punti per non finire in zona retrocessione.

Lipsia-Fortuna Dusseldorf

Ore 20.30, diretta-gol su Sky Sport Collection (telecronaca di Geri De Rosa). Le ultime gare del Lipsia hanno fondamentalmente due obiettivi: provare ad avvicinare il secondo posto del Dortmund e cercare di mantenere il terzo difendendosi dal ritorno di Gladbach e Leverkusen. Fortuna permettendo, perché la squadra di Dusseldorf è in piena lotta per non retrocedere.

Bayer Leverkusen-Colonia

Ore 20.30, diretta-gol su Sky Sport Collection (telecronaca di Dario Massara). Il Colonia potrebbe centrare alla Bay Arena la salvezza aritmetica ma il Leverkusen, dal suo canto, è in lotta per un posto Champions che vuole assolutamente conquistare.

Augsburg-Hoffenheim

Ore 20.30, diretta-gol su Sky Sport Collection (telecronaca di Antonio Nucera). Lo stesso discorso vale per l'Augsburg che , invece, si troverà di fronte un Hoffenheim che ha ancora ambizioni e possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League. Dunque risultato tutt'altro che prevedibile o scontato.